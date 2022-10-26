Москва, , 16:46 — REGNUM Законопроект о расширении возможностей для эмитентов и инвесторов в совершении операций с ценными бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе предлагается включить эмитентов ценных бумаг и лиц, действующих по их поручению, в число лиц, которые могут выступать покупателями ценных бумаг по сделкам, совершаемым с использованием финансовой платформы.

Также предложено расширить перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности за счет деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов.

Авторы законопроекта считают, что этих новелла будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг.

Парламентарии обращают внимание на то, что в законодательстве установлен перечень ценных бумаг, для совершения сделок с которыми неквалифицированным инвесторам не требуется проходить тестирование. Они предлагают в указанный перечень включить государственные ценные бумаги субъектов РФ. Отмечается, что это позволит расширить спектр наиболее надежных и консервативных инструментов для широкого круга розничных инвесторов, упростив и ускорив процесс их приобретения, в том числе при совершении подобных операций с использованием финансовой платформы.

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