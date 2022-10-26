Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Военнообязанный житель Санкт-Петербурга через суд потребовал признать, что он посещал военкомат после получения повестки, сообщили 26 октября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Первое подобное дело принял к рассмотрению Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Как пояснил в своем заявлении петербуржец Павел Логвинов, 7 октября он был привлечен военным комиссаром Петроградского района к ответственности с назначением штрафа в размере 1,5 тыс. рублей по статье 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»).

Из постановления следует, что Логвинов, состоящий на воинском учете, не явился по вызову (повестке) военкомата в установленное время — к 10:00 мск 24 сентября, без уважительной причины и не сообщил в установленный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства или место пребывания.

«В жалобе Логвинов утверждает, что в военкомате был. Просит производство по делу прекратить. Суд принял жалобу к производству и истребовал материалы», — добавили ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в судах Петербурга находятся на рассмотрении несколько десятков заявлений от мобилизованных, которые через суд пытаются добиться своего возвращения из воинских частей. Вместе с тем, один из районных судов уже принял первое решение в пользу мобилизованного, который был сотрудником банка и имел бронь.

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