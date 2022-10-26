Москва, 26 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Казанский авиационный завод начал выпуск первых самолетов Ту-214 для коммерческих поставок в 2023 году. Об этом сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

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На заводе, входящем в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК) Ростеха, намерены нарастить мощности для выпуска Ту-214 в необходимом количестве.

«Он [самолет Ту-214] полностью состоит из российских комплектующих, оснащен отечественными серийными двигателями ПС-90А. На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведется серийный выпуск Ту-214, приступили к подготовке технологических мощностей, чтобы нарастить выпуск этих машин. Из 339 самолетов, которые ОАК должен поставить «Аэрофлоту» до 2030 года, 40 — Ту-214. Поставка запланирована на 2023 год. Первые машины уже находятся в производстве», — цитирует ТАСС Евтушенко.

Ранее ИА REGNUM передавало, среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 выпускается в Казани для специальных задач и эксплуатируется СЛО «Россия», ФСБ и Минобороны.

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