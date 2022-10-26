Белград, , 16:53 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич утром 27 октября встретится в Белграде с представителями косовских сербов, после чего проведет заседание Совета по национальной безопасности. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба президента Сербии.

Альбин Курти и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении подчеркивается, что представители партии косовских сербов «Сербский список» потребовали срочного приема у президента Вучича после того, как премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил, что 1 ноября Приштина начнет изымать автомобили граждан с сербскими регистрационными номерами.

Напомним, что срок, который сепаратистское правительство в Приштине определило для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами, заканчивается 31 октября. Курти ранее заявил, что, несмотря на призывы Запада, этот срок не будет продлен.

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