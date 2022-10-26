Москва, , 16:39 — REGNUM В банковской системе России в III квартале 2022 года было обнаружено вдвое меньше поддельных рублей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба Банка России.

Фальшивая купюра 40.мвд.рф

«В III квартале 2022 года в банковской системе было обнаружено 4516 поддельных денежных знаков Банка России, что на 49,72% меньше, чем в III квартале 2021 года (8981)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за отчётный период было выявлено 2829 поддельных пятитысячных банкнот, 642 поддельные двухтысячные банкноты, 852 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей и всего семь поддельных банкнот номиналом 50 рублей.

Кроме этого, выявлено 60 поддельных монет номиналом 10 рублей, 19 поддельных монет номиналом 5 рублей и две поддельные монеты номиналом 1 рубль.

Сообщается также, что за III квартал 2022 года было выявлено 388 поддельных банкнот иностранных государств. Среди выявленных подделок большинство составили фальшивые доллары США (263 банкноты) и евро (122 банкноты).