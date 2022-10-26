Пермь, 26 октября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Пермском крае построят спортивный манеж «Звезда-2» и лыжероллерную трассу. На эти цели из федерального бюджета регион получит 83 млн рублей. Об том в своём телеграм-канал сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Кристина Резцова на старте лыжероллерной гонки

Современная лыжероллерная трасса появится в Шиловском лесу — в 14 км от Перми. На площадке уже построено здание лыжной базы, оборудована стоянка для автомобилей, есть вакс-кабины для обслуживания инвентаря, закуплено оборудование.

Протяжённость лыжероллерной трассы составит 3 км. Ее построят со всеми требованиями к подготовке спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону. «В итоге получим полноценную тренировочную базу для спортсменов», — отметил Махонин.

Спортивный манеж под названием «Звезда-2» появится в Перми на ул. Аркадия Гайдара, 13Б. В нём разместятся общий зал для гандбола, мини-футбола и волейбола с трибунами на 250 мест, отдельный тренажёрный зал. Проектом займётся частный инвестор.