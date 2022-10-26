Копенгаген, 26 октября 2022, 16:41 — REGNUM Дания, Швеция и Германия держат в секрете результаты расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из конкретных соображений, заявил 26 октября командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен изданию The New York Times.
По его словам, результаты расследования не будут обнародованы без полной уверенности в них.
«Причина в том, что мы должны быть полностью уверены. Результаты должны быть основаны на «железобетонных» фактах, а не только на предположениях», — сказал он.
Он отметил, что ни одна из стран не будет делать заявлений по расследованию до получения неопровержимых доказательств.
Кристофферсен добавил, что обнародование иных результатов приведёт к «неконструктивным последствиям».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в районе острова Борнхольм были взорваны подводные маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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