Копенгаген, 26 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Дания, Швеция и Германия держат в секрете результаты расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» из конкретных соображений, заявил 26 октября командующий ВМС Дании Йенс Кристофферсен изданию The New York Times.

Цитата из видео «Expressen» Кадры повреждений «Северного потока»

По его словам, результаты расследования не будут обнародованы без полной уверенности в них.

«Причина в том, что мы должны быть полностью уверены. Результаты должны быть основаны на «железобетонных» фактах, а не только на предположениях», — сказал он.

Он отметил, что ни одна из стран не будет делать заявлений по расследованию до получения неопровержимых доказательств.

Кристофферсен добавил, что обнародование иных результатов приведёт к «неконструктивным последствиям».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в районе острова Борнхольм были взорваны подводные маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».