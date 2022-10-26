Амстердам, , 16:34 — REGNUM 26 октября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» футбольный клуб «Аякс» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22 600 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

В случае даже ничейного исхода «Аякс» гарантирует себе участие в плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. «Ливерпуль» же в этом случае выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Иньиго Прието.

В последний раз «Аякс» и «Ливерпуль» играли между собой 13 сентября в матче второго тура Лиги чемпионов УЕФА. Тот матч завершился минимальной победой «мерсисайдцев» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Мохамед Салах (17’ Диогу Жота), Мохаммед Кудус (27’ Стевен Бергейс) и Жоэль Матип (89’ Константинос Цимикас).