Нарьян-Мар, , 18:31 — REGNUM В большинстве муниципалитетов Ненецкого автономного округа закрылась навигация для плавания на маломерных судах на судоходных водоёмах. Исключением стали Канинский, Омский, Пешский и Тиманский сельсоветы, в них навигация закроется 29 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава Ненецкого АО Юрий Бездудный, сообщает сегодня, 26 октября, пресс-служба округа.

Маломерное судно «Анисифор Крупенин» в акватории Кроноцкого заповедника Станислав Седов © AirPano

Для рыбаков и владельцев маломерных судов с 26 октября закрывается навигация для плавания на судоходных водоёмах Нарьян-Мара, Искателей, посёлка Амдерма, Андегского, Великовисочного, Карского, Колгуевского, Коткинского, Малоземельского, Приморско-Куйского, Пустозерского, Тельвисочного, Хорей-Верского, Хоседа-Хардского, Шоинского и Юшарского сельсоветов.

Отмечается, что при низких температурах воздуха лодка может обледенеть, что повлияет на её навигационные качества. Кроме того, увеличится масса судна, ухудшив её плавучесть. В случае переворота лодки пассажиры и водитель могут оказаться в смертельной опасности из-за низкой температуры воды.

«Лёд после первых заморозков становится опасным, особенно для ПВХ-лодок. Ледовое покрытие начинает образовываться у берегов, целые ледовые поля отрываются ветром, водой и дрейфуют по течению. Причём увидеть их сложно, так как первый лёд прозрачный, а встреча с плавучим льдом на скорости не принесёт ничего хорошего. Из-за резкого похолодания «шуга» на воде образуется очень быстро, речку буквально сковывает льдом, и судно теряет возможность двигаться. Тогда остаётся одна надежда — вызов спасателей», — подчёркивают представители ГУ МЧС России по Ненецкому АО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на прибрежных участках Берингова моря и Анадырского залива с 25 октября закрывается навигация для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.

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