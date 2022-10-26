Челябинск, 26 октября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Челябинской области осудили бывшую сотрудницу администрации городского поселения, признанную виновной в получении взятки и подлоге. Об этом сообщает 26 октября областное управление СКР.

Суд

Речь идёт об экс-специалисте администрации Кусинского городского поселения. По данным следователей, она получила взятки на общую сумму более 80 тыс. рублей. Деньги ей давали лица, осуждённые к исправительным работам.

При этом гражданка вносила в документацию данные о выполнении работ. Суд назначил ей четыре года и три месяца условно.