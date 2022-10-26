Волгоград, , 16:30 — REGNUM Проект регионального бюджета на 2023–2025 годы представили общественности в Волгоградской области. Основные параметры документа сформированы на основе прогноза, который предусматривает рост экономики в среднесрочной перспективе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе администрации региона.

Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

На реализацию региональных проектов планируется направить 33 млрд рублей. На эти средства запланировано строительство и модернизация 127 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

На дорожную отрасль предлагается направить 21,2 млрд рублей. На создание объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры под будущие инвестпроекты в 2023 году запланировано 3,2 млрд рублей, порядка 1,4 млн рублей предназначено на благоустройство 98 территорий в 23 муниципальных образованиях.

В 2023 году в полном объёме будут обеспечены меры социальной поддержки жителей, а также предусмотрена индексация зарплат бюджетников.

После общественного обсуждения законопроект о региональном бюджете на 2023–2025 годы поступит на рассмотрение депутатов Волгоградской областной думы.