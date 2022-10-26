Калуга, 26 октября 2022, 16:30 — REGNUM Калуга получит грант в размере 18 миллионов рублей, который будет использован для ремонта здания городского досугового центра на улице Пухова. Грант выделен по результатам всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», где город занял четвертое место
в номинации «Укрепление межнационального мира». Об этом сегодня, 26 октября, рассказал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев в ходе заседания Городской думы.
В ходе сегодняшнего заседания депутатами было принято решение оказать финансовую помощь мобилизованным калужанам, кроме того, сотрудники аппарата Городской думы решили перечислить для поддержки мобилизованных свой дневной заработок.
Далее в ходе заседания были внесены поправки в Порядок предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия. В документ включён перечень видов использования, под которые могут быть переданы в аренду объекты культурного наследия. Скорректирован порядок расчёта стартовой арендной платы, прописаны условия и механизм установления льготной арендной ставки. Предусматривается право Городской управы Калуги в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушений условий охранного обязательства.
Скорректирован прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. В программу дополнительно включается продажа принадлежащей городу доли в уставном капитале ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии».
Депутаты внесли изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов. В схему дополнительно включаются торговые палатки и павильоны, киоски и вендинговые автоматы. Корректируются виды НТО и сроки их размещения.
Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса» и «Калугатеплосеть», связанные со сдачей в аренду муниципального имущества, закупкой шаровых кранов, разработкой проектно-сметной документации и экспертизой промышленной безопасности.