Калуга, 26 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Калуга получит грант в размере 18 миллионов рублей, который будет использован для ремонта здания городского досугового центра на улице Пухова. Грант выделен по результатам всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», где город занял четвертое место

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 26.10.2022

в номинации «Укрепление межнационального мира». Об этом сегодня, 26 октября, рассказал глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев в ходе заседания Городской думы.

«Это результат слаженной работы руководства города, депутатского корпуса и подразделений Городской управы, — отметил он. — Грант будет использован на благо Калуги и калужан, городской досуговый центр — это важный и востребованный культурный объект нашего города».

В ходе сегодняшнего заседания депутатами было принято решение оказать финансовую помощь мобилизованным калужанам, кроме того, сотрудники аппарата Городской думы решили перечислить для поддержки мобилизованных свой дневной заработок.

Далее в ходе заседания были внесены поправки в Порядок предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия. В документ включён перечень видов использования, под которые могут быть переданы в аренду объекты культурного наследия. Скорректирован порядок расчёта стартовой арендной платы, прописаны условия и механизм установления льготной арендной ставки. Предусматривается право Городской управы Калуги в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае нарушений условий охранного обязательства.

Скорректирован прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. В программу дополнительно включается продажа принадлежащей городу доли в уставном капитале ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии».

Депутаты внесли изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов. В схему дополнительно включаются торговые палатки и павильоны, киоски и вендинговые автоматы. Корректируются виды НТО и сроки их размещения.

Также были согласованы сделки муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса» и «Калугатеплосеть», связанные со сдачей в аренду муниципального имущества, закупкой шаровых кранов, разработкой проектно-сметной документации и экспертизой промышленной безопасности.