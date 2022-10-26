Москва, , 16:29 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в сентябре не изменилась и на 1 октября составила 17,9%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, в сентябре незначительно сократился — до 2,741 трлн рублей с 2,742 трлн месяцем ранее.

При этом общий объём рынка российских ценных бумаг вырос до 15,310 трлн рублей с 15,303 трлн рублей соответственно.

Доля нерезидентов в ОФЗ сохраняется на текущем уровне уже третий месяц подряд. В июле она выросла до 17,9% с 17,6% в июне. Это стало первым месячным увеличением показателя с сентября 2021 года.

Напомним, на начало 2022 года доля инвестиций нерезидентов в российских ОФЗ составляла 19,9%, на начало 2021 года — 23,3%.