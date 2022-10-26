Степанакерт, , 16:29 — REGNUM Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предположительно отправился в Москву на переговоры. Об этом сообщает новостной портал 168. am.

Араик Арутюнян Safi-iren

По данным журналистов, глава Арцаха вылетел в ночь с 24 на 25 октября бизнес-классом из Еревана. Сообщается, что поездка посвящена вопросам, которые якобы возникли к Арутюняну после того, как он согласился назначить госминистром отказавшегося от российского гражданства миллиардера и мецената Рубена Варданяна.

Другие подробности неизвестны.

Напомним, ранее Варданян ранее сообщил в своём телеграм-канале, что согласился стать госминистром Нагорного Карабаха, и назначение должно состояться в начале ноября. После этого Арутюнян публично сообщил, что согласен назначить его на этот пост.

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