Степанакерт, 26 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предположительно отправился в Москву на переговоры. Об этом сообщает новостной портал 168. am.

Safi-iren Араик Арутюнян

По данным журналистов, глава Арцаха вылетел в ночь с 24 на 25 октября бизнес-классом из Еревана. Сообщается, что поездка посвящена вопросам, которые якобы возникли к Арутюняну после того, как он согласился назначить госминистром отказавшегося от российского гражданства миллиардера и мецената Рубена Варданяна.

Другие подробности неизвестны.

Напомним, ранее Варданян сообщил в своём телеграм-канале, что согласился стать госминистром Нагорного Карабаха, и назначение должно состояться в начале ноября. После этого Арутюнян публично сообщил, что согласен назначить его на этот пост.