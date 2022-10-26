Москва, 26 октября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. России необходимо пересмотреть систему ценностей в Стратегии национальной безопасности. Об этом заявил эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 25 октября.

Pxhere.com Вера

«Всё будет решаться в вопросе о человеке и вере. Этот вопрос станет действительным в условиях третьей мировой войны или глобального противостояния», — уверен эксперт.

«Надо пересмотреть включенные в Стратегию национальной безопасности ценности. По меньшей мере добавить туда такие ценности, как вера, любовь к отечеству и жертвенность. Многое из того, что там записано в качестве ценностей, — это достаточно поздние гуманистические идеи, свойственные западному миру. Надо с этим разбираться до постановки вопроса об идеологии», — призвал он.

Указ об утверждении Стратегии национальной безопасности РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2021 года. В документе говорится, что его реализация поспособствует повышению качества жизни и благосостояния россиян, укреплению единства и сплоченности общества.