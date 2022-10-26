Пермь, , 16:27 — REGNUM В Перми в результате пожара на химзаводе пострадали два человека, сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Пожар Pexels

Инцидент был 25 октября на химзаводе фторсолей. При проведения опытных работ произошло воспламенение паров. В результате возгорания пострадали два работника. Один получил травму легкой степени тяжести, второй — без утраты трудоспособности.

В настоящее время работодатель формирует комиссию по расследованию несчастного случая. Трудовая комиссия взяла на контроль порядок расследования случая.