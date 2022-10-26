Пермь, 26 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Перми в результате пожара на химзаводе пострадали два человека, сообщили в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

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Инцидент произошёл 25 октября на химзаводе фторсолей. При проведении опытных работ произошло воспламенение паров. В результате возгорания пострадали два работника. Один получил легкую травму, второй — без утраты трудоспособности.

В настоящее время работодатель формирует комиссию по расследованию несчастного случая. Трудовая комиссия взяла на контроль порядок расследования случая.