Симферополь, , 16:23 — REGNUM Верховный суд Республики Крым оставил без изменения меру пресечения для пяти фигурантов уголовного дела о террористическом акте на Крымском мосту 8 октября. Об этом сообщила 26 октября пресс-служба суда.

Теракт на Крымском мосту. Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ранее Киевский районный суд Симферополя принял решение отправить подозреваемых под арест до 8 декабря. Защита фигурантов обжаловала это решение.

«По итогам судебных заседаний апелляционными постановлениями Верховного суда Республики Крым постановления Киевского районного суда Симферополя в части избранной меры пресечения оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября, в результате взрыва большегрузного автомобиля повреждены два пролёта автомобильной части моста. Следственный комитет ранее сообщил о причастности к теракту 12 человек, восемь из которых задержаны.