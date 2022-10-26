Калуга, , 17:27 — REGNUM В Калужской области аквакультура держит курс на дальнейшее развитие в сторону индустриализации производства. За девять месяцев 2022 года рыбоводными организациями и пользователями рыбоводных участков была произведено 901 тонна рыбопосадочного материала и товарной рыбы, что 14,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 26 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

В рыбоводческом хозяйстве Министерство сельского хозяйства Калужской области

Ассортимент выпускаемой продукции: форель радужная, карп, толстолобик, белый амур в живом и охлаждённом виде, а также горячего и холодного копчения. По состоянию на 1 октября юридическими и физическими лицами, осуществляющими производственно-финансовую и предпринимательскую деятельность в сфере товарного рыбоводства, реализовано по всем каналам сбыта, а также направлено на собственную переработку 355 тонн товарной рыбы. За летние месяцы в нагульные и выростные пруды выпущено более 110 тысяч экземпляров молоди белого амура, толстолобика и карпа.

«В регионе действуют несколько рыбоводческих хозяйств. В этом году в Дзержинском районе планируются к реализации ещё два инвестиционных проекта — по выращиванию осетровых, форели, салатов и зелени, а также по производству и переработке рыбной продукции. Оба проекта предусматривают использование установок замкнутого водоснабжения, которые позволяют снизить расход кормовых и водных ресурсов, минимизировать случаи возникновения заболеваний рыб, а также получить товарную продукцию высокого потребительского качества», — отметил Леонид Громов.

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