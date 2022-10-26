Тюмень, , 16:21 — REGNUM В Тюменской области на полигоне под Ишимом проходят учебные стрельбы для мобилизованных бойцов-артиллеристов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Учения артиллеристов под Ишимом Информационный центр правительства Тюменской области

Мобилизованные артиллеристы прошли теоретическую подготовку в пункте боевого слаживания. Сейчас приступили к отработке навыка.

Инструкторы отмечают, что бойцы быстро учатся и делают успехи. Стрельбы продолжаются три дня, и батареи тренируются посменно, на период практики живут в палаточном лагере.

«Готовим орудие к стрельбе, чтобы точнее стрелять его нужно вкопать, оборудовать позицию. Ребята стараются, освоили все на отлично, вспоминают воинские специальности, действуют уверенно. Все понимают, куда едут, и ответственно к этому готовятся», — говорит мобилизованный Алексей.

На полигоне под Тюменью отрабатываются действия при бое.

«Бойцы отрабатывают манипуляции с оружием. У них мышечная память уже при работе, настрел хороший получается. Главная задача — попадание, отработка укрытий, взаимное прикрытие, то есть слаженность группы. С 9 утра и до самого вечера они стреляют с перерывом на обед», — отмечает инструктор.

Отмечается, что тюменские власти обеспечивают военнослужащих коллиматорными прицелами для точности стрельбы. Также у бойцов есть тепловизионные прицелы, с которыми удобно работать в любое время суток, а также в дождь и туман.