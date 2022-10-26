Троицк, Челябинская область, , 16:20 — REGNUM Медработник из Троицка Челябинской области хотела продать квартиру, но лишилась более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

52-летняя женщина рассказала, что разместила в интернете объявление о продаже квартиры. Затем ей позвонила якобы покупательница и предложила перевести ей 50 тыс. рублей за удаление объявления с сайта. В ходе разговора она передала трубку своему «брату» и тот выманил у пострадавшей данные её банковской карты, а также коды из СМС-сообщения, и похитил часть денег. При этом убедил гражданку, что смс-извещения якобы поступают с информацией о зачислении оговоренной предоплаты на её счёт.

На следующий день мошенник вновь связался с троичанкой и убедил её снять со счёта все имеющиеся деньги и отправить на указанный им счет. При этом он заверил, что в течение четырех часов деньги будут возвращены. Гражданка снова поверила звонившему.

Всего женщина лишилась более 1,12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.