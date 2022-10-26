Ереван, 26 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск принял прибывшего в Ватикан министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба армянского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Министр Мирзоян представил Его Святейшеству создавшуюся в регионе ситуацию, подчеркнув важность решения гуманитарных вопросов, и в этой связи передал послание премьер-министра РА [Никола Пашиняна] папе Римскому», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МИД также выразил благодарность папе Римскому за то, что тот неоднократно призывал к миру во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Мирзоян также передал ему «приветствия от армянского народа и правительства».