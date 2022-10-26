Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект, предусматривающий компенсацию городским чиновникам за командировки в новые регионы Российской Федерации. Речь идёт о командировках на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект закона рассмотрели на заседании парламента 26 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед депутатами с проектом «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О служебных командировках лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга и должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга» выступил представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.

Согласно содержанию пояснительной записки к закону, денежное вознаграждение (содержание) за время нахождения в таких командировках выплачивается в двойном размере. Кроме этого, лицам, замещающие государственные должности РФ, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, компенсируют траты на проживание и допрасходы. За одни сутки нахождения в командировке в новые регионы предусмотрена выплата командировочных в размере 8480 рублей.

Также законопроект предусматривает, что органы власти Петербурга могут начислять безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов в рамках таких командировок. Сухенко отметил, что проект вносится для соответствия с принятыми законами на федеральном уровне, а именно указом президента РФ. от 17.10.2022 N 752.

«На мой взгляд, у нас меньше и внутрироссийских всевозможных командировок. Может быть, депутаты эту разницу не ощущают. Я уверен, что в исполнительной власти города это заметно: мы раньше ездили больше», — отметил Сухенко.

На уточнение спикера Законодательного собрания Александра Бельского («Единая Россия»), будут ли средства на компенсации использованы за счёт экономии денег, предусмотренных на командировки в другие регионы России и страны, Сухенко ответил положительно. Представитель губернатора подчеркнул, что в воссоединившиеся с Россией территории пока мало кто ездит из Петербурга.

За принятие закона в первом чтении проголосовали 45 депутатов, внесённая ко второму чтению поправка была отклонена. В конечном итоге законопроект приняли в целом 42 голосами «За». Против были лишь два депутата.

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