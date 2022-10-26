Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении проект, предусматривающий компенсацию городским чиновникам за командировки в новые регионы Российской Федерации. Речь идёт о командировках на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проект закона, подготовленного после соответствующего указа президента РФ, рассмотрели на заседании парламента 26 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Перед депутатами с проектом «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О служебных командировках лиц, замещающих государственные должности Санкт-Петербурга и должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга» выступил представитель губернатора Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.

Сухенко отметил, что законопроект вносится для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормативными актами, а именно указом президента РФ от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Согласно содержанию пояснительной записки к закону, денежное вознаграждение (содержание) за время нахождения в таких командировках выплачивается в двойном размере. Кроме этого, лицам, замещающие государственные должности РФ, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, компенсируют траты на проживание и допрасходы. За одни сутки нахождения в командировке в новые регионы предусмотрена выплата командировочных в размере 8480 рублей. Также законопроект предусматривает, что органы власти Петербурга могут начислять безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов в рамках таких командировок.

«На мой взгляд, у нас меньше и внутрироссийских всевозможных командировок. Может быть, депутаты эту разницу не ощущают. Я уверен, что в исполнительной власти города это заметно: мы раньше ездили больше», — отметил Сухенко.

На уточнение спикера Законодательного собрания Александра Бельского («Единая Россия»), будут ли средства на компенсации использованы за счёт экономии денег, предусмотренных на командировки в другие регионы России и страны, Сухенко ответил положительно. Представитель губернатора подчеркнул, что в воссоединившиеся с Россией территории пока мало кто ездит из Петербурга.

За принятие закона в первом чтении проголосовали 45 депутатов, внесённая ко второму чтению поправка была отклонена. В конечном итоге законопроект приняли в целом 42 голосами «За». Против были лишь два депутата.