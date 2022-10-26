Москва, , 16:19 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об установлении величины прожиточного минимума в России, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Законопроектом предусматривается до 1 января 2024 года приостановить применение механизма установления величины прожиточного минимума исходя из величины медианного среднедушевого дохода и их процентного соотношения (44,2%).

Согласно проектируемым нормам на 2023 и 2024 годы показатель в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения будет установлена федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы на 2023 год прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации устанавливается в размере 14 375 рублей, трудоспособное население — 15 669 рублей, пенсионеры — 12 363 рубля, дети — 13 944 рубля.