Пермь, , 16:19 — REGNUM В Перми в рамках громкого дела о расстреле людей в вузе один из студентов университета из потерпевшего стал обвиняемым. Ему инкриминируют мошенничество, сообщает издание «АиФ — Пермь»

Уголовное дело Sledcom.ru

Гособвинитель заявил, что молодой человек признал себя виновным и пояснил обстоятельства совершённого им преступления.

На судебном заседании 26 октября по делу пермского стрелка Тимура Бекмансурова должен был давать показания Александр К. Однако несмотря на полученную в руки повестку, студент не явился в суд. Молодого человека признали уклоняющимся от явки в суд и 27 октября подвергнут принудительному приводу в зал заседания.

Добавим, ранее Александр К. дал показания, согласно которым 20 сентября 2021 года студент юрфака находился в восьмом корпусе. Услышав выстрел, он забежал в аудиторию и последовал примеру других спасавшихся студентов — выпрыгнул из окна. Затем он вызвал такси и уехал домой. Ночью у молодого человека заболела нога. В трампункте зафиксировали ушиб.

Напомним, пострадавшим и семьям погибших виз-за трагедии на территории пермского вуза были положены выплаты, как федеральные, так и региональные. В суде отметили, что есть основания полагать, что Александр К. не прыгал из окна, пишет 59.ru.

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