Ярославль, 26 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославской области муниципалитетам поручено обеспечить готовность защитных сооружений гражданской обороны. Об этом сообщает правительство региона.

yarregion.ru Заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Меры по защите населения и территорий в условиях режима повышенной готовности обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Местные власти в районах должны в кратчайшие сроки донести до жителей информацию о том, как действовать в случае включения сигналов гражданской обороны. Вместе с тем, необходимо проверить и в случае необходимости доукомплектовать запасы продуктов, медикаментов и технических средств.