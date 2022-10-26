Париж, 26 октября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Несмотря на то, что забастовка работников нефтеперерабатывающих заводов затрагивает только два объекта TotalEnergies, в Нормандии и Роне, около 14,5% заправочных станций по всей Франции до сих пор не имеют по крайней мере одного вида топлива, сообщает Le Parisien.

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Почти 10% заправок не продавали топливо. Однако ситуация варьируется от региона к региону. В парижском регионе ситуация самая напряженная: 62% станций страдают от нехватки топлива в О-де-Сен, 50% — в Париже, 46% — в Валь-де-Марн и - 42% в Сен-Дени.

В Париже треть станций испытывают нехватку топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу недели премьер-министр Франции Элизабет Борн подробно расскажет о «двойном устройстве» для компаний и сообществ, которые не защищены тарифным щитом от резкого роста цен на энергию.

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