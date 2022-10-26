Кострома, 26 октября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Прирост цен с начала года на товары и услуги в Костромской области оказался внушительнее, чем в большинстве регионов Центрального федерального округа, включая Москву. Об этом сообщает «Костромастат». Статистики сравнивают сентябрь текущего года с концом декабря 2021 года.

Инфографика Костромастата

За этот период прирост цен в Костромском регионе составил 12,7%. По этому показателю область заняла второе место в ЦФО. Наибольший прирост был в Калужской области (13,5%), наименьший — в Тульской (7,7%). Для сравнения, в Москве цены выросли на 10,7%, в среднем по России — на 10,5%.

Продовольственные товары стали дороже на 10,4%, непродовольственные — на 16,4%. Услуги — на 10,8%.

Заметнее всего поднялись цены на конфеты (35%), сахар (24,3%), макароны и крупы (23,7%), сливочное масло (18,5%), рыбу и морепродукты (15%). Вместе с тем куриные яйца подешевели на 17,7%, капуста — на 68%, огурцы — на 53%. Статистики отмечают, что колебание цен в этом году было более значительным, чем в прошлом. Основной «всплеск» произошёл в марте, затем ситуация с ценами стабилизировалась.

Из непродовольственной группы больше всего подорожали компьютерные мониторы (45,3%), зубная паста (45%), электрочайники (37,4%), автомобили — (36%). В группе медикаментов наибольшее повышение показал таурин (39,5%), сульфацетамид (34,4%), амоксициллин (32,8%), корвалол (22,1%).