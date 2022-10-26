Херсон, , 16:13 — REGNUM Мощи Григория Потёмкина — основателя Херсона — вывезли из Екатерининского собора города. Об этом в эфире канала «Крым 24» 26 октября сообщил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме, перевезли и самих Потёмкина, Суворова и Маргелова. Это те святыни, которые нужно сохранить», — сказал врио губернатора Херсонской области.

Сальдо также пояснил причины, по которым из города вывезли памятники Суворову, Ушакову, а позже и Потёмкину.

«Это было моё решение, это моя обязанность и ответственность. Мы перевезли памятник Ушакову, мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя, которые были в Екатерининском храме, перевезли и самих Потёмкина, Суворова и Маргелова. Это те святыни, которые нужно сохранить. Все реликвии вернутся на место, потому что наше дело правое. Мы ничего другого не хотим, как жить мирной жизнью и дать возможность людям этой жизнью жить. У нас других намерений нет», — сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, о вывозе памятников Суворову и Ушакову власти Херсонской области сообщили ранее, 26 октября стало известно о вывозе мощей Потёмкина.