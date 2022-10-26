Ереван, , 16:11 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что планирует принять участие во встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. О встрече он сообщил 26 октября, выступая в парламенте Армении.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«От президента России есть приглашение провести 31 октября в Сочи трёхстороннюю встречу. И я подтвердил своё участие», — сообщил Пашинян.

Он отметил, что не знает, как отреагирует на приглашение Баку. Премьер-министр напомнил, что до этого подобная встреча проходила в ноябре 2021 года. По мнению Пашиняна, после соглашения от ноября 2020 года накопилось много вопросов, которые нужно задать и обсудить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее назвал Алиев обязательным условием мирного соглашения с Арменией взаимное признание территориальной целостности. Пашинян заявил, что это будет возможно, когда азербайджанская сторона покинет армянские «суверенные земли».

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