Брянск, 26 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Суд в Брянске обязал четверых осуждённых за незаконную рубку леса выплатить в бюджет РФ почти девять миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября сообщили в пресс-службе областного суда.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубленные деревья

Фигуранты дела незаконно спилили на территории лесничества Минобороны России почти 109 кубометров деревьев. Эксперты подсчитали, что ущерб природе составил 8,7 млн рублей.

Управление лесного хозяйства региона обратилось в суд с иском о взыскании с ответчиков в солидарном порядке всей суммы ущерба в доход бюджета РФ. Суд первой инстанции удовлетворил прошение, однако один из злоумышленников подал апелляцию. Брянский областной суд отказал в удовлетворении этой жалобы.