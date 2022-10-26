Херсон, , 16:03 — REGNUM Ограничения на выезд для гражданских лиц на территорию правобережья Херсона будет продлено до 30 октября. Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 26 октября.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это ограничение будет продлено для того, чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, которые могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября власти Херсонской области организовали выезд с правого берега Днепра гражданского населения. На данный момент выехало, по оценкам, около 70 тыс. человек. С 20 октября в Херсонской области введено военное положение, власти также ввели запрет на въезд в правобережную часть региона для гражданских лиц — первоначально на неделю.