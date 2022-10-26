Херсон, 26 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Ограничения на выезд для гражданских лиц на территорию правобережья Херсона будет продлено до 30 октября. Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 26 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Это ограничение будет продлено для того, чтобы дать возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, которые могут развернуться таким образом, что будут бить и по гражданским», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября власти Херсонской области организовали выезд с правого берега Днепра гражданского населения. На данный момент выехало, по оценкам, около 70 тыс. человек. С 20 октября в Херсонской области введено военное положение, власти также ввели запрет на въезд в правобережную часть региона для гражданских лиц — первоначально на неделю.