Москва, 26 октября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») считает актуальной дополнительную финансовую помощь Белгородской области.

Duma.gov.ru Пётр Толстой

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минфину проработать финансовую помощь приграничным регионам, в частности — Белгородской области.

Еще в 2021 году Белгородская область считалась регионом-донором, но сегодня сама нуждается в поддержке, испытывая на себе колоссальную нагрузку в связи с ведением боевых действий и необходимостью обеспечения безопасности, отметил Толстой в телеграм-канале.

«Именно на Белгород с первых дней легла вся полнота ответственности за приём беженцев из Харьковской области, а сейчас и из наших приграничных населенных пунктов, находящихся под обстрелами [киевских] бандформирований, по обеспечению не только своих мобилизованных, но и прибывших из тех регионов, главы которых не смогли справиться с поставленной задачей; по снабжению нашей армии; по строительству фортификационных сооружений на границе», — указал Толстой.