Ереван, , 16:02 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 26 октября провёл встречу с членами миссии ОБСЕ, прибывшей в республику для оценки ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

Армен Григорян Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Григорян представил членам миссии обоснования обвинений в адрес Азербайджана, а также продемонстрировал последствия боёв, прошедших на границе стран 13 и 14 сентября. Он призвал представителей ОБСЕ довести до мирового сообщества информацию об «агрессии Азербайджана».

По данным пресс-службы, полковник Роберт Аркадиуш Ткачик, возглавляющий миссию, заявил об уверенности, что ОБСЕ будет и дальше углублять отношения с Армений.

Напомним, делегация ОБСЕ прибыла в Армению на прошлой неделе по приглашению Еревана. Её цель — мониторить обстрелы на границе. МИД Азербайджана по этому поводу заявил, что миссия ОБСЕ в Армении не получила мандат на работу. Кроме того, в Армению прибыла миссия Евросоюза.

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