Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 26 октября, декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 0,03%, до $91,77 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Баррель нефти Erik Mclean

«25 октября вечером Американский институт нефти (API) опубликовал статистику по недельным запасам сырой нефти, которые выросли до 4,52 млн баррелей, после снижения на 1,27 млн баррелей неделей ранее и выше консенсус-прогноза аналитиков на рост на 0,2 млн баррелей.

На этом фоне котировки нефти марки Brent ночью вновь опускались до $90 за баррель, однако преодолеть его опять не смогли из-за защиты странами ОПЕК+ данного уровня цен.

Сегодня выйдут данные по еженедельным запасам сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA). Консенсус также подразумевает рост запасов на 1,029 млн баррелей после их снижения на 1,725 млн баррелей неделей ранее.

Если рост запасов снова превзойдет ожидания аналитиков, то котировки черного золота марки нефть опять опустятся к отметке в $90 за баррель, но вряд ли ее преодолеют.

Если же запасы будут ниже консенсуса-аналитиков, то стоимость нефти марки Brent может вырасти до $93,50-94,50 за баррель», — предполагает эксперт.

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