Джакарта, , 15:59 — REGNUM Индонезия готова сотрудничать с Чехией в рамках договора об экстрадиции, особенно в области киберпространства и кибербезопасности, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Специальный посланник по киберпространству и директор департамента кибербезопасности министерства иностранных дел Чешской Республики Ричард Кадлак посетил Индонезию.

«Чехия может стать второй страной из Европейского союза, установившей юридическое сотрудничество с Индонезией после Швейцарии», — заявил министр права Индонезии Ясонна Лаоли.

Правительство Индонезии также готово наладить с Чехией сотрудничество в области взаимной правовой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия готова помочь Восточному Тимору оптимизировать цифровой сектор.

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