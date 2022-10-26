п. Металлострой, 26 октября 2022, 16:01 — REGNUM Пожарные Петербурга спустя 19 часов ликвидировали открытое горение в здании склада в поселке Металлострой в Колпинском районе, сообщили 26 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
«В 15:35 — ликвидация открытого горения на пожаре в поселке Металлострой», — уточнили в ведомстве.
Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 25 октября в 20:48 мск. В здании склада на Северном проезде, 8, загорелись строительные материалы. Площадь пожара достигала 12 тыс. кв. метров, произошло обрушение части стены и кровли. Только к 00:39 мск 26 октября пожарным удалось локализовать возгорание, однако ликвидация последствий пожара длилась еще 13,5 часов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что стремительному распространению огня способствовала высокая горючая загрузка складского помещения и позднее сообщение о пожаре: к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь горения составляла уже более 1000 кв. метров. Также тушение осложнялось удаленностью водоисточников: для подачи воды пожарным пришлось прокладывать рукавные линии на сотни метров.
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