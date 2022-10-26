Москва, 26 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 26 октября, доллар на Московской бирже незначительно дешевеет на 0,06%, до 61,42 рублей. Евро дорожает на 0,15%, до 61,63 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

«После прохождения пика налоговых выплат в России волатильность рубля на Московской бирже заметно упала.

Теперь на его курс будут оказывать влияние стоимость нефти, геополитические факторы и положительное сальдо торгового баланса.

Несмотря на значительный профицит, счета текущих операций платежного баланса РФ с января по сентябрь в $198,4 млрд, во II полугодии темпы его роста замедлились почти в два раза на фоне увеличения объемов параллельного импорта и снижения экспортных доходов.

В I полугодии 2022 года профицит составлял $146,53 млрд. А значит такого же сильного укрепления рубля как в I полугодии ожидать уже не стоит.

Скорее всего, ниже 60 рублей за доллар котировки в ближайшие три недели не опустятся», — предполагает эксперт.

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