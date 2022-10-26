София, 26 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Действующий Совет министров Болгарии объявил о намерении подписать договор с США о приобретении у Вашингтона восемь военных самолётов F-16, а также запчастей и боеприпасов к ним. Об этом 26 октября сообщает софийская газета «Факты».

(сс) U.S. Air National Guard, Staff Sgt. Rebecca Imwalle F-16

По официальной информации, соответствующий контракт станет частью масштабной программы сотрудничества Софии со структурами Пентагона в рамках Североатлантического альянса.

Общая стоимость контракта не разглашается.

Согласно конституции Болгарии, новый документ должен получить одобрение в Народном собрании (парламенте) страны.