Москва, 26 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Видеоролик о тренировке ответного удара всех компонентов российской ядерной триады, в том числе действиях подводников, ракетчиков и лётчиков, опубликовало 26 октября Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

В ролик вошли кадры с действиями боевого расчёта на командном пункте атомной подводной лодки «Тула» по учебной тревоге «ракетная атака». Командир доложил, что АПЛ идёт на глубине 50 метров со скоростью 4,5 узла.

Расчётам приказано покинуть четвёртые и пятые отсеки, после чего командир нажимает на кнопку «залп». Далее идут кадры запуска ракеты с борта.

Также на видео показана работа боевого расчёта подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» и пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Вошёл в ролик и полёт стратегического ракетоносца Ту-95МС, а также работа экипажа.

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