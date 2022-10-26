Тбилиси, 26 октября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. МВД Грузии предоставило парламенту страны официальную информацию о количестве российских граждан, находящихся в Грузии, сообщает 26 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Roberto Strauss Тбилиси

Так, за девять месяцев этого года из числа въехавших в страну граждан РФ до сих пор остаётся на территории Грузии 112 733 человека. Также в Грузии остался 13 151 гражданин Белоруссии. Кроме того, в стране проживает 25 799 жителей бывшей УССР.

Напомним, что после начала СВО в Грузии въехало значительное количество российских граждан, в основном мужчин призывного возраста.