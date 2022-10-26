Баку, 26 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение об авиасообщении с Израилем. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

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Проект соглашения был подписан в июне 2022 года в Тель-Авиве. Стороны договорились соблюдать положения Чикагской конвенции.

Согласно документу, если пассажиры или грузы, которые следуют транзитом через территорию государства-участника соглашения, то они проходят упрощённый досмотр.