Алиев утвердил соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и Израилем
Баку, 26 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение об авиасообщении с Израилем. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
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Самолет
Проект соглашения был подписан в июне 2022 года в Тель-Авиве. Стороны договорились соблюдать положения Чикагской конвенции.
Согласно документу, если пассажиры или грузы, которые следуют транзитом через территорию государства-участника соглашения, то они проходят упрощённый досмотр.