Бузулук, Оренбургская область, 26 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В городе Бузулуке проводится доследственная проверка по факту смерти подростка, сообщили в областной прокуратуре 26 октября.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, вечером 25 октября 2022 года был госпитализирован ребёнок. В горбольнице подросток скончался.

«Ход и результаты доследственной проверки контролирует Бузулукская межрайонная прокуратура. По итогам проведенной проверки прокуратура даст оценку законности принятого процессуального решения», — сказали в надзорном ведомстве.