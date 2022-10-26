Тегеран, , 15:50 — REGNUM В течение скорого времени президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Тегеран с визитом. Об этом 26 октября рассказал журналистам иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс-конференции по итогам встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Белоруссии Лукашенко в скором времени приедет в Иран», — сказал он.

Также глава МИД Ирана уточнил, что в ходе визита белорусского лидера среди прочих документов планируется подписание актов о всестороннем долгосрочном сотрудничестве между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что власти Исламской Республики Иран не изменят своего отношения к конфликту на территории бывш. УССР.