Москва, 26 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В России в III квартале 2022 года количество фальшивых денег снизилось на 49,72% по сравнению с III кварталом 2021 года — 4516 против 8981 год назад, сообщили 26 октября в пресс-службе Центробанка РФ.

Mezenmir Деньги

Больше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 5 тысяч (2829), а также 642 банкноты номиналом 2 тысячи и 852 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей. В основном фальшивые деньги выявлены в Центральном ФО.

Также выявлено 60 поддельных монет номиналом 10 рублей, 19 монет номиналом 5 рублей и две поддельные монеты номиналом 1 рубль. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (семь).

Фальшивых банкнот иностранных государств обнаружено 388 штук. Их них большинство составили фальшивые доллары США (263) и евро (122). Поддельных китайских юаней выявлено всего два и фунтов стерлингов Великобритании — один.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в III квартале 2021 года число выявленных фальшивых банкнот и монет сократилось на 39,2%.

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